Netflix acquista Warner e fa tremare Hollywood | è davvero la fine del cinema?

La temuta fusione tra il colosso dello streaming e lo studio è ufficiale. I futuri scenari spaventano cinefili, sindacati ed esercenti, ma la scelta di Netflix va letta in un quadro generale di trasformazioni e contrappassi dell'entertainment. "In passato abbiamo già chiarito di non avere alcun tipo di interesse nell'entrare in possesso di media tradizionali, e le cose non sono cambiate. Possiamo essere molto esigenti". Lo dichiarava Ted Sarandos, CEO Netflix, a ottobre 2025, ed è una di quelle uscite decisamente invecchiate male. Malissimo. Poco più di un mese dopo ecco che il colosso dello streaming ha infatti ufficializzato l'acquisizione di Warner Bros, uno degli studio pilastro dell'economia cinematografica americana e mondiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix acquista Warner e fa tremare Hollywood: è davvero la fine del cinema?

