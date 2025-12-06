Netflix acquisisce Warner per 83 miliardi | Hollywood è superata?

Los Gatos, 6 dicembre 2025 – Con l’annuncio dell’accordo per l’acquisizione degli asset di Warner Bros Discovery da parte di Netflix, la competizione dell’industria audiovisiva globale compie un salto di scala evidente. Non si tratta più solo di una piattaforma che investe in contenuti originali, ma di una compagnia in grado di integrare in modo organico un intero ecosistema industriale: studios, library, marchi, talenti creativi. Netflix ha infatti messo le mani su uno dei cataloghi più stratificati e identitari della storia di Hollywood, consolidando un portafoglio che spazia dall’universo DC al cinema d’autore, fino ai grandi franchise televisivi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’accordo è ufficiale: Netflix acquisisce Warner Bros. Discovery per 82,7 miliardi, portando sotto un unico colosso decenni di cinema, serie iconiche e interi universi narrativi, da DC a Harry Potter fino ai classici HBO. Un passaggio di potere che promette di ca - facebook.com Vai su Facebook

Usa: Netflix acquisisce Warner Bros Discovery, affare da 72 miliardi di dollari Vai su X

Netflix acquisisce Warner Bros: accordo da 83 miliardi di dollari - Netflix, il più grande colosso dell’intrattenimento online al mondo, ha comprato per 83 miliardi di dollari (72 miliardi di dollari di equity value, più circa 10 miliardi ... Da ilmessaggero.it

Netflix acquisisce Warner Bros per 83 miliardi sconvolge Hollywood: presi studios e attività in streaming - Netflix sta per comprare Warner Bros per oltre 80 miliardi: un’operazione che cambia Hollywood e apre a indagini antitrust negli Stati Uniti ... Come scrive virgilio.it

Netflix compra Warner Bros: crescono i dubbi su prezzi e concorrenza - Discovery in un’operazione da 83 miliardi di dollari, segnando un nuovo capitolo nell’intrattenimento globale ... Come scrive key4biz.it

Netflix-Warner Bros, il cinema cambia per sempre: tutti i film subito in streaming - L’acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix rivoluziona cinema e streaming: finestre più brevi, film online quasi subito e aumenti ... Riporta quifinanza.it

Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi, battute Paramount e Comcast - Dopo mesi di offerte, Netflix si è assicurata un accordo per l'acquisizione di Warner Bros, portando i franchise di Harry Potter, DC e Game of Thrones sotto il suo controllo. msn.com scrive

Netflix è ancora il re dell'intrattenimento, acquisita Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari - Netflix acquisirà lo studio cinematografico e televisivo Warner Bros. Da affaritaliani.it