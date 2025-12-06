Netflix acquisisce Warner Bros I vantaggi e le conseguenze per gli abbonati
annuncio di acquisizione di warner bros. discovery da parte di netflix. Netflix ha comunicato ufficialmente la volontà di acquisire la società Warner Bros. Discovery, includendo all’interno dell’accordo anche i marchi HBO e HBO Max. Questa operazione segna un cambiamento radicale nel panorama delle piattaforme di streaming, con la possibilità di una vasta espansione del catalogo di contenuti disponibili. durata e processi dell’acquisto. Il processo di acquisizione, dal valore di circa 82,7 miliardi di dollari, richiederà tra 12 e 18 mesi per essere completato. Pur trattandosi di una transazione lunga, le aspettative sono positive, e sono già state definite alcune condizioni contrattuali, come una penale di 5,8 miliardi di dollari nel caso di ripensamenti da parte di Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
