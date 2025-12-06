annuncio di acquisizione di warner bros. discovery da parte di netflix. Netflix ha comunicato ufficialmente la volontà di acquisire la società Warner Bros. Discovery, includendo all’interno dell’accordo anche i marchi HBO e HBO Max. Questa operazione segna un cambiamento radicale nel panorama delle piattaforme di streaming, con la possibilità di una vasta espansione del catalogo di contenuti disponibili. durata e processi dell’acquisto. Il processo di acquisizione, dal valore di circa 82,7 miliardi di dollari, richiederà tra 12 e 18 mesi per essere completato. Pur trattandosi di una transazione lunga, le aspettative sono positive, e sono già state definite alcune condizioni contrattuali, come una penale di 5,8 miliardi di dollari nel caso di ripensamenti da parte di Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix acquisisce Warner Bros I vantaggi e le conseguenze per gli abbonati