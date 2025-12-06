Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi | ecco cosa cambia per gli utenti

Il colosso dello streaming ha acquistato la grande casa di distribuzione americana sconvolgendo il mercato dell’audiovisivo mondiale Una notizia destinata a cambiare anche il nostro modo di usufruire del prodotto televisivo quella pubblicata ieri secondo la quale Netflix, il colosso dello streaming popolarissimo in tutto il Mondo, avrebbe acquistato per una cifra record la Warner Bros Discovery, una delle case di prodizione più importanti al mondo un con una library di film e altri contenuti televisivi che adesso saranno tutti a disposizione della piattaforma multimediale di intrattenimento. – Cityrumros. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi: ecco cosa cambia per gli utenti

