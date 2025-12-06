Neres ritrovato | la scintilla tattica che ha rilanciato il Napoli
Il rigore fallito contro il Cagliari non racconta la verità sul momento di David Neres. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Terzo gol di #neres nelle ultime tre vittorie di fila. Crisi finita, il #napoli si è ritrovato ed è di nuovo in vetta. #romanapoli 0-1 - facebook.com Vai su Facebook
Neres ritrovato: la scintilla tattica che ha rilanciato il Napoli - Neres ritrovato: la scintilla tattica che ha rilanciato il Napoli Il rigore fallito contro il Cagliari non racconta la verità sul momento di David Neres. forzazzurri.net scrive
GAZZETTA - Napoli, mese straordinario di Neres, la "scintilla" con la rivoluzione tattica - L'errore dal dischetto contro il Cagliari non rappresenta l’immagine più fedele del suo momento, anzi è l’unica "macchia ... Si legge su napolimagazine.com
Gazzetta dello Sport: “Neres, l’uomo dei big match: il brasiliano è tornato a trascinare il Napoli nell’emergenza” - L’immagine del rigore sbagliato contro il Cagliari non è quella giusta per raccontare il momento di David Neres. napolipiu.com scrive
Napoli-Atalanta, Conte prepara la novità tattica: Neres in tandem con Hojlund - L’elenco dei problemi che dovrà risolvere Antonio Conte è lungo e un posto importante lo occupa la mancanza del gol. napoli.repubblica.it scrive