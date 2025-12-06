Nelle stanze del duca Graziano Tonelli presenta il suo libro al PalabancaEventi
"Nelle stanze del duca - La corte di Piacenza al tempo dei Farnese", questo il titolo del volume di Graziano Tonelli, edito dalla Banca di Piacenza, che verrà presentato martedì 9 dicembre, alle ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, dall’autore in dialogo con il giornalista Emanuele Galba.I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Anteprima. . Un’altra meravigliosa storia da “La vita segreta delle ombre” della Colonnelli. Oggi la curiosa e riservata vita del 5* Duca di Portland. #giorgiodellarti #pilloledellarti #anteprimanews #portland - facebook.com Vai su Facebook