Nelle stanze del duca Graziano Tonelli presenta il suo libro al PalabancaEventi

"Nelle stanze del duca - La corte di Piacenza al tempo dei Farnese", questo il titolo del volume di Graziano Tonelli, edito dalla Banca di Piacenza, che verrà presentato martedì 9 dicembre, alle ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, dall’autore in dialogo con il giornalista Emanuele Galba.I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

