Nella Fiorentina allo sbando litigano anche per il rigore | Mandragora segna Kean non esulta e poi si eclissa

La Fiorentina è sempre più ultima in classifica ed è sempre più vicina alla retrocessione. La squadra è allo sbando. Ha perduto nettamente 3-1 contro il Sassuolo dell’ottimo Fabio Grosso. La Fiore ha sei punti in classifica, frutto si sei pareggi. Non ha ancora vinto una partita e hanno giocato quattordici giornate. Nel frattempo, hanno perduto il ds Pradé che è il principale e unico responsabile delle dimissioni di Palladino che se n’è andato dalla sera alla mattina. Hanno esonerato Pioli la cui esperienza può essere definita catastrofica, fallimentare è poco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nella Fiorentina allo sbando, litigano anche per il rigore: Mandragora segna, Kean non esulta e poi si eclissa

Argomenti simili trattati di recente

Torna Corner Kick, il calcio a portata di mano! #CornerKick #Calcio #SerieA #Fiorentina #Vanoli #Salvezza #4-3-1-2 #Gol #Tattica #CalcioItaliano #MatchDay #Sport #Calcio #Futbol #CalcioPassione - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina in crisi di nervi, Kean litiga per un rigore. Tris del Sassuolo al Mapei Stadium - I viola sono sempre più ultimi in classifica dopo la sconfitta per 3- Da msn.com

Fiorentina-Bologna 2-2: viola, rimonta col cuore (e di rigore) - Firenze, 26 ottobre 2025 – La Fiorentina conferma le sue difficoltà in campionato, ma strappa un insperato punto al Bologna. Lo riporta lanazione.it

Fiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero - La Fiorentina si salva nel recupero grazie a due calci di rigore, trovando un insperato pareggio 2- Scrive adnkronos.com

OpenVAR, Rocchi sugli episodi di Fiorentina-Bologna: “Il contatto tra Sabiri e Bernardeschi non è rigore” - L’8a giornata si è contraddistinta per diverse decisioni arbitrali controverse. Secondo gianlucadimarzio.com

DIRETTA/ Inter Fiorentina (risultato finale 3-0): la chiude Calhanoglu su rigore! (29 ottobre 2025) - Ci siamo, ormai è solo questione di attimi e poi sarà finalmente diretta di Inter Fiorentina, ma avendo ancora un po’ di tempo a nostra disposizione vediamo insieme un po’ di statistiche per capire ... Riporta ilsussidiario.net