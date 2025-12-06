Nel suo cuore il Natale parla d’amore | il messaggio di Kate Middleton alla festa nell’abbazia di Westminster con i figli e gli amici vip

“Nel suo cuore, il Natale parla d’amore prendendo forma nei modi più semplici ed umani”. Con questo messaggio, Kate Middleton ha invitato i suoi 1.600 ospiti a partecipare alla quinta edizione del Together at Christmas. La cerimonia dei canti natalizi, che si tiene tradizionalmente nell’abbazia di Westminster, è la festa che la principessa del Galles dedica ai suoi sudditi selezionando accuratamente gli invitati, tra vip e personaggi meritevoli, che si sono distinti per il loro impegno per la comunità. Ma sopratutto, come ha raccontato lei stessa a chi l’ha salutata, per la sua famiglia ed i suoi bambini “è diventata una tradizione che li emoziona tanto ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nel suo cuore, il Natale parla d’amore”: il messaggio di Kate Middleton alla festa nell’abbazia di Westminster con i figli e gli amici vip

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Acceso lo storico albero di Natale della Chiesa di Madonna del Cuore a Rieti, in piazza Melvin Jones, già piazza XXIII Settembre - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi parla del Natale e ammette: "È forse questo il giorno che amo di più" - Sara Gaudenzi, tronista di Uomini e Donne, parla del periodo natalizio e di come sia legato alla storia della sua famiglia ... Segnala msn.com

A Lecco il Natale parla il linguaggio dell’arte e della famiglia - La mostra di “Capolavoro per Lecco 2025” racconta l’alba del Rinascimento veneziano attraverso il dialogo artistico tra Jacopo Bellini e i figli Giovanni e Gentile: una vicenda familiare che diventa m ... Secondo famigliacristiana.it

Il film di Natale su Netflix che parla anche a chi odia il Natale - Non tutti vivono il Natale allo stesso modo: c’è chi aspetta le lucine da ottobre e chi, dopo un lutto o un periodo difficile, ... Scrive msn.com