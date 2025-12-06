Negli Usa il giorno del compleanno di Trump parchi nazionali gratis
L'ingresso ai parchi nazionali degli Stati Uniti sarà gratuito nel giorno del compleanno de presidente Donald Trump, il 14 giugno. Si partirà dal 2026. Un modo per entrare a far parte della storia americana, secondo il quotidiano statunitense Axios. Negli Usa l'ingresso ai parchi nazionali è già gratuito diversi giorni all'anno in occasione di diverse festività federali e di alcune commemorazioni ufficiali. Mai, però, l'ingresso "free" è stato collegato a date che riguardano personaggi politici viventi. Un'iniziativa che in Italia ricorda quando, ai tempi della monarchia, le scuole era erano chiuse in occasione e del compleanno del re. 🔗 Leggi su Iltempo.it
