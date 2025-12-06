Naufragio a Creta almeno 17 migranti morti | due superstiti in condizioni critiche

6 dic 2025

Almeno 17 persone sono morte nel naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo di Creta. I migranti, tutti uomini, sono stati trovati dopo il naufragio della loro imbarcazione a sud dell’isola greca di Creta, ha riferito all’Afp una portavoce della guardia costiera greca. "Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale», secondo la portavoce. Le circostanze della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

