Naufragio a Creta almeno 17 migranti morti | due superstiti in condizioni critiche

Almeno 17 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione di migranti al largo di Creta. I migranti, tutti uomini, sono stati trovati dopo il naufragio della loro imbarcazione a sud dell'isola greca di Creta, ha riferito all'Afp una portavoce della guardia costiera greca. "Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale», secondo la portavoce.

