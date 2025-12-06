National Security Strategy Usa | Trump abbandona l’Europa al suo declino

Hedley Bull, ne La società anarchica, osservava che “le grandi potenze contribuiscono al mantenimento dell’ordine internazionale non solo attraverso lo sfruttamento unilaterale della propria posizione di preminenza in determinate regioni del mondo o all’interno di specifici gruppi di Stati, ma anche accordandosi reciprocamente sulla delimitazione delle rispettive sfere d’influenza, d’interesse e di responsabilità”. Nel mondo immaginato dall’amministrazione Trump questo classico concetto realista delle sfere d’influenza viene pienamente recuperato e attualizzato: gli Stati Uniti riaffermano il proprio predominio assoluto nell’Emisfero occidentale – in linea con la tradizione della Dottrina Monroe e del Corollario Roosevelt – accettando implicitamente (o esplicitamente, a seconda dei dossier) che altre grandi potenze facciano altrettanto nelle proprie aree di influenza privilegiata. 🔗 Leggi su It.insideover.com

