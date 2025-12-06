Natale torna la Casetta-laboratorio di Babbo Natale a Perugia | raccolta letterine esperimenti e giocattoli

Uno spazio dove scienza, creatività, immaginazione, favola, giocattoli e tradizione si incontrano per dare vita a un’esperienza educativa e inclusiva dedicata a bambine, bambini e famiglie. Sono queste le caratteristiche della Casetta-Laboratorio dei Sogni di Babbo Natale di Perugia che è stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

MERAVIGLIOSA – LA CITTÀ DEL NATALE Torna l’iniziativa natalizia promossa da CNA Salerno, giunta alla sua terza edizione e rinnovata con una veste ancora più suggestiva. I mercatini di Natale saranno ospitati in casette ispirate alle luci installate a Pia - facebook.com Vai su Facebook

‘L’avventura di Natale’ torna a CityLife Shopping District: escape room e laboratori firmati Lego - Non mancherà l’iniziativa benefica ‘Build to Give’: il brand invita tutti a realizzare un cuore con i mattoncini e postarlo sui social. Si legge su msn.com

Padova, torna la Festa di Natale del Giardino dei Giochi: laboratori, villaggio luminoso e cinema per famiglie - A Padova torna la Festa di Natale del Giardino dei Giochi con laboratori, villaggio luminoso e film “Harry Potter”. Segnala nordest24.it

In Val Formazza torna il week end dei Mercatini di Natale - Nel week end di sabato 6 e domenica 7 dicembre, in frazione Ponte, in Val Formazza, torna l'appuntamento con i tradizionali Mercatini di Natale. Lo riporta novaratoday.it

Torna la magia del Natale a Villa Arconati tra laboratori e atmosfere d’altri tempi - Nel giorno di Sant’Ambrogio la piccola Versailles alle porte di Milano spalanca i suoi portoni per una giornata speciale dedicata in particolare ai più piccoli, che darà inizio agli eventi natalizi ... Come scrive msn.com

Il grande stivale di Babbo Natale, animazioni a tema per bambini con casetta e laboratori - L’attrazione principale è un gigantesco stivale di Babbo Natale, alto circa 10 metri, che accoglie i visitatori all’ingresso del paese di Natale. mentelocale.it scrive

Tanti mercatini e villaggi di Natale: dove trovarli nel fine-settimana in Bergamasca - In città e in varie località della provincia si respira aria di festa e nelle casette o negli stand si possono trovare molte idee regalo spaziando fra artigianato, enogastronomia e dolciumi. Lo riporta bergamonews.it