Natale solidale alla Galleria Alberto Sordi tra luci e sorrisi di bimbi

La magia del Natale torna a vivere nel cuore di Roma all’interno della Galleria Alberto Sordi, che per il periodo delle feste intreccia musica, divertimento e attenzione concreta verso l’infanzia. Dall’8 dicembre fino all’Epifania, ogni appuntamento viene pensato per creare un clima di partecipazione, con momenti capaci di emozionare sia i bambini sia gli adulti. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Natale solidale alla Galleria Alberto Sordi, tra luci e sorrisi di bimbi

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi @eroipergioco_odv in visita al servizio eta’ evolutiva #natale #solidale #vicinanza #grazie #pomeriggioinsieme? - facebook.com Vai su Facebook

Suzuki e il Torino insieme per un Natale solidale dlvr.it/TPfWT9 Vai su X

Roma, coro gospel alla Galleria Sordi per l'accensione dell'albero di Natale - Un Albero sfavillante, enorme e pieno di lucine colorate sarà accesso l'8 dicembre, come da tradizione, anche nella storica Galleria Alberto Sordi, in via del Corso, per la gioia ... Segnala msn.com

La magia del Natale alla Galleria Alberto Sordi - Dal 21 al 24 dicembre, si potrà scattare una foto insieme Babbo Natale e far consegnare da Babbo ... Da romatoday.it

Mundys e Sport senza frontiere unite per promuovere inclusione e solidarietà durante il Natale - Mundys e Sport senza frontiere (Ssf), unite per promuovere inclusione e solidarietà, illuminano con coreografie natalizie la storica Galleria Alberto Sordi, luogo iconico di Roma. Segnala lettera43.it

Natale Solidale con Loco Motiva - A partire da venerdì 5 fino a martedì 23 Dicembre la onlus LOCO MOTIVA per le ormai imminenti festività natalizie propone numerose e interessanti iniziative volte a promuovere la cultura della solidar ... Scrive rietinvetrina.it

Mundys accende un Natale di solidarietà con Sport Senza Frontiere alla Galleria Sordi - Mundys e Sport Senza Frontiere, unite per promuovere inclusione e solidarietà, illuminano con coreografie natalizie la storica Galleria Alberto Sordi, luogo iconico di Roma. Scrive adnkronos.com