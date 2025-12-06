Natale modifiche alla viabilità | via Sangiuliano pedonale nei giorni festivi e prefestivi
In vista delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico, con l'obiettivo di gestire il flusso pedonale lungo via Etnea e garantire la sicurezza nelle ore di maggiore affluenza.Il provvedimento riguarda i giorni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ (6 e 7 dicembre 2025) In occasione del Mercato Straordinario del 7 dicembre in via Matteotti e della manifestazione “I Cortili di Natale ai Carresi” del 6 e 7 dicembre, si comunicano le seguenti variazioni alla circolazione. Mercato - facebook.com Vai su Facebook
Leggiuno, modifiche alla viabilità per le Lucine di Natale - In vista dell’edizione 2025 delle Lucine di Natale, il Comune di Leggiuno ha emanato un’ordinanza che introduce una serie di modifiche alla circolazione per garantire sicurezza e accessibilità durante ... Segnala varesenews.it
Roma si veste di festa con le luminarie di Natale. Via del Corso chiusa per tre notti: ecco come cambia la viabilità - Le luminarie tornano ad illuminare la città, comportando qualche piccola modifica alla viabilità. Come scrive leggo.it
Roma si prepara al Natale: al via l'installazione di luminarie e modifiche alla viabilità - Luminarie a Roma: modifiche temporanee alla viabilità per accogliere la magia del Natale nel cuore della città. Si legge su notizie.it