‘Natale in via Bacco’ | tutto pronto per la prima edizione

Tempo di lettura: 2 minuti E’ tutto pronto in via Bacco a San Gregorio Magno per la prima edizione di Natale in Via Bacco. La location è la stessa dell’ormai famosa Baccanalia, ma l’atmosfera è quella incantevole ed unica del Natale. Luci, mercatini di Natale, cantine aperte e tante tipicità natalizie, dai dolci al salato. Un tuffo nella magia del Natale. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, volte a promuovere un turismo esperienziale, con l’obiettivo di supportare le attività locali e far conoscere l’autenticità delle tradizioni locali. Un percorso già iniziato nei mesi scorsi con l’ospitalità di alcune delegazioni straniere di cui tre provenienti dagli stati uniti d’America. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

