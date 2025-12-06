Natale in scena a Massarosa | bambini musica e sogni al Manzoni

Una notte di musica, teatro e sentimenti profondi attende il pubblico del Teatro Manzoni di Massarosa: sabato 13 dicembre alle 20:30 l’Accademia delle Muse porta in scena due spettacoli natalizi, firmati dal regista Daniele Del Soldato e interpretati dai giovani Cantori di Burlamacco, per un pubblico di adulti e bambini. Un evento natalizio che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Natale in scena a Massarosa: bambini, musica e sogni al Manzoni

