Natale in musica con il Foiano Book Christmas

Arezzo, 6 dicembre 2025 – A Foiano della Chiana il periodo delle feste torna a illuminarsi con il Foiano Book Christmas, u na rassegna che intreccia storie, musica e teatro, restituendo al Natale il suo valore di tempo dedicato alla comunità, alla condivisione e alla narrazione. Una manifestazione che trova nella parola – scritta, recitata o cantata – il suo filo rosso, accompagnando il pubblico in un viaggio che attraversa i secoli, le culture e i continenti, nel segno di una cultura viva, aperta e profondamente legata al territorio. Tre gli eventi in programma, dal 22 al 29 dicembre, a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana, che animeranno il borgo con linguaggi e suggestioni differenti uniti dal medesimo spirito: celebrare il Natale come spazio di racconto, memoria e rinascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Natale in musica con il Foiano Book Christmas

