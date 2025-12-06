Natale e Capodanno ecco le mete da boom in Liguria | fino al 100% di hotel occupati

In Liguria nella notte tra il 24 e il 25 dicembre si registra una percentuale dell'85% di occupazione delle camere delle strutture ricettive che sale al 93% nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. Questi i risultati elaborati dall'assessorato al Turismo della Regione.Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Boom stranieri a Natale in Italia, 4 milioni arrivi aeroportuali - Secondo le ultime stime Enit che l'ANSA pubblica in anteprima risultano già prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali stranieri tra dicembre e gennaio, per una spesa pari a 3,5 miliardi di euro (a ... Riporta ansa.it

Vacanze di Natale e Capodanno 2025: viaggi più brevi e più lontani - it fotografa le nuove tendenze dei viaggiatori italiani: cresce il turismo verso mete esotiche, calano i soggiorni lunghi, boom per le famiglie e aumenta la domanda ... Si legge su panorama.it

Natale da record: 4 milioni di turisti stranieri in arrivo in Italia, spesa attesa a 3,5 miliardi - Nel dettaglio, dicembre si chiuderà con 2,4 milioni di arrivi dagli aeroporti internazionali, in aumento del 6,1% rispetto al Natale 2024 ... Da telenord.it

Vacanze in Italia, Natale e Capodanno al top con 4 milioni di arrivi aeroportuali dall’estero - A dicembre +6,1% di arrivi nei nostri scali rispetto allo scorso anno. Lo riporta corriere.it

Natale 2025: le prime Proiezioni Meteo per le Feste sono sorprendenti - Come sempre dobbiamo affidarci alle cosiddette previsioni sul medio e lungo periodo, che hanno il ruolo di predire, a livello generale, ciò che potrà accadere, sia dal punto di vista climatico (le ano ... Segnala ilmeteo.it

Le mete da sogno per le vacanze di Natale 2025 e Capodanno sono già prenotabili - C’è qualche ritardatario che ancora non ha prenotato le vacanze estive e spera nelle offerte last minute, ma c’è anche chi, avendo completato il planning viaggi dell’estate con qualche weekend ... Riporta siviaggia.it