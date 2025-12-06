Natale caccia al regalo in centro storico | tra bancarelle casette illuminate e prodotti romagnoli

Forlì si prepara a vivere un dicembre ricco di luci, colori e profumi grazie a una serie di iniziative che animeranno il cuore della città durante tutto il periodo natalizio. Le vie del centro storico si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto, dove curiosare tra bancarelle, riscoprire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Natale è Reale, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, in veste Tricolore, per festeggiare il s. Natale 2025, con i suoi mercatini natalizi. Stupinigi, Torino, Piemonte. - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale: dove trovarli a Latina e provincia - Da nord a sud del territorio pontino tanti gli appuntamenti per degustare prodotti tipici o scegliere regali originali tra artigianato locale e prodotti artistici. Riporta latinatoday.it

Mercatini di Natale, i più belli a Torino e in Piemonte. Al via nel ponte dell'8 dicembre - Da Stupinigi a rivoli, da Asti a Verbania è ufficialmente festa tra elfi, babbi Natale, regali e vin brulè. torino.corriere.it scrive

Natale Bergamo, la caccia al regalo utile tra web e negozi fisici. Vince il cesto di primizie23 dic 2024 - Che sia la Corsarola in Città Alta, l’asse del Sentierone in centro e, poco distante, via XX Settembre, lo scenario che si para davanti agli occhi nell’ultimo sabato prenatalizio è grossomodo lo ... Segnala bergamo.corriere.it

Tra eventi e shopping. Caccia all’ultimo regalo. Torna il presepe sull’acqua - Il pomeriggio di ieri ha visto protagonista il concerto Jelly & Jam - Scrive ilrestodelcarlino.it

Black Friday e Natale, decine di truffe online a Genova per la caccia al regalo a prezzi super scontati - fi pubblica e si è fatto rubare i dati della propria carta di credito, sfruttata poi dai cybercriminali per darsi alle spese pazze. Scrive ilsecoloxix.it

Caccia al tesoro e laboratori. Il centro si anima per il weekend - Tanti appuntamenti, da oggi a domenica, per chi vuole trascorrere un fine settimana diverso dal solito. msn.com scrive