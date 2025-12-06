Natale a Viterbo attivate le navette gratis per il centro | Evitano lo stress del parcheggio

“Tornano le navette gratuite in centro per viterbesi e turisti per raggiungere il centro storico senza dover pensare al parcheggio da trovare". Da oggi 6 dicembre ritorna il servizio di trasporto in relazione alle festività e gli eventi natalizi all'interno delle mura. "Un servizio utile - spiega. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Scopri altri approfondimenti

A Natale fai un regalo a Viterbo, compra in città. Sostieni i piccoli artigiani e i commercianti locali, valorizza l'eccellenza della Tuscia #CompraLocale - facebook.com Vai su Facebook

Concerto di Natale a Viterbo!!! 23.12.2025 ore 21.00 | Teatro dell'Unione @teatrounione #concertodinatale #viterbo Vai su X

Viterbo. Navette nel weekend nel periodo natalizio, info utili - NewTuscia – VITERBO – Da domani 6 dicembre il Comune di Viterbo mette a disposizione le navette gratuite per tutti i weekend del periodo natalizio, dalle ore 14 alle ore 20, con partenza ogni mezz’o ... Come scrive newtuscia.it

«Luci e condivisione, la magia del Natale a Viterbo» - Le parole chiave indicate dalla sindaca Frontini per caratterizzare le festività in centro. Lo riporta civonline.it

Al via il “Natale a Viterbo”, tra luci e condivisione - La sindaca Chiara Frontini ha spiegato che il Natale a Viterbo quest’anno avrà due tematiche chiave: luci e condivisione. Come scrive newtuscia.it