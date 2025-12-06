Natale a Viterbo accese le luminarie e inaugurati mercatino e presepe | La città è scintillante | VIDEO e FOTO

È stato un pomeriggio scandito da tre tappe principali quello che ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti natalizi della città dei papi. Dalle 16 alle 17, una serie di cerimonie ha animato il centro cittadino in un percorso che ha toccato via Marconi, Piazza delle Erbe e via Saffi.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? GRANDE APPUNTAMENTO SHOCK DA CONAD VITERBO! ? Dal 6 al 9 Dicembre arrivano le offerte che non puoi lasciarti scappare! PREPARA IL NATALE RISPARMIANDO SUL SERIO! Panettone/Pandoro Balocco 1kg SOLO 3,70€ Champ - facebook.com Vai su Facebook

Concerto di Natale a Viterbo!!! 23.12.2025 ore 21.00 | Teatro dell'Unione @teatrounione #concertodinatale #viterbo Vai su X

Al via il “Natale a Viterbo”, tra luci e condivisione - La sindaca Chiara Frontini ha spiegato che il Natale a Viterbo quest’anno avrà due tematiche chiave: luci e condivisione. Secondo newtuscia.it

Viterbo: si accende il Natale nelle frazioni - Il Comune stanzia 70 mila euro per gli eventi e dà libertà di spesa e organizzazione ... Da civonline.it

«Luci e condivisione, la magia del Natale a Viterbo» - Le parole chiave indicate dalla sindaca Frontini per caratterizzare le festività in centro. Riporta civonline.it

Natale 2025 tra Lazio e Toscana: 6 mercatini magici dove vivere l'avvento (e non solo fare shopping) - Magia, luci e tradizioni: i migliori mercatini di natale tra Lazio e Toscana 2025 per famiglie, coppie e amici. Segnala nostrofiglio.it

IllumiNatale accende Cuneo e porta la magia del Natale tra luci barocche, spettacoli e acrobazie [FOTO e VIDEO] - Oggi in piazza Galimberti l'inaugurazione ufficiale con una spettacolare performance aerea acrobatica. targatocn.it scrive