Natale a Viterbo accese le luminarie e inaugurati mercatino e presepe | La città è scintillante | VIDEO e FOTO

Viterbotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un pomeriggio scandito da tre tappe principali quello che ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti natalizi della città dei papi. Dalle 16 alle 17, una serie di cerimonie ha animato il centro cittadino in un percorso che ha toccato via Marconi, Piazza delle Erbe e via Saffi.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

