Natale a Firenze si parte | oggi l’accensione degli alberi di Natale

Firenze, 6 dicembre 2025 – Da oggi si accende il Natale a Firenze. Sono tante le iniziative che animeranno la città per il periodo delle festività natalizie, con installazioni artistiche, spettacoli di luce sui monumenti più iconici, ispirati ai maestri del Rinascimento. E ancora: musica, luminarie, laboratori a tema, eventi nelle biblioteche comunali, nei musei civici fiorentini e nei quartieri; e insieme ai mercatini non mancano tante attività speciali e iniziative per i più piccini, tra cui il trenino nel parco delle Cascine. Si inizia oggi con la tradizionale cerimonia di accensione degli alberi di Natale e torna Florence Lights Up con spettacoli di luce nei monumenti più iconici, ispirati ai maestri del Rinascimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

