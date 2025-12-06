Natale a Firenze si parte | oggi l’accensione degli alberi di Natale
Firenze, 6 dicembre 2025 – Da oggi si accende il Natale a Firenze. Sono tante le iniziative che animeranno la città per il periodo delle festività natalizie, con installazioni artistiche, spettacoli di luce sui monumenti più iconici, ispirati ai maestri del Rinascimento. E ancora: musica, luminarie, laboratori a tema, eventi nelle biblioteche comunali, nei musei civici fiorentini e nei quartieri; e insieme ai mercatini non mancano tante attività speciali e iniziative per i più piccini, tra cui il trenino nel parco delle Cascine. Si inizia oggi con la tradizionale cerimonia di accensione degli alberi di Natale e torna Florence Lights Up con spettacoli di luce nei monumenti più iconici, ispirati ai maestri del Rinascimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Addobbi Natale Via Tornabuoni Firenze - facebook.com Vai su Facebook
Natale a Firenze 2025: installazioni, spettacoli di luce sui monumenti più iconici, musica, luminarie, laboratori, mercatini, eventi nelle biblioteche comunali, nei musei civici e nei Quartieri Programma delle iniziative: comune.firenze.it/novita/notizie… #Natal Vai su X
Natale a Firenze, si parte: oggi l’accensione degli alberi di Natale - Dall’abete in piazza Duomo a quello del Piazzale Michelangelo: ecco orari e programma ... Come scrive msn.com
Mercatini di Natale e non solo: gli eventi del weekend dell'Immacolata a Firenze e nel fiorentino - La Redazione di 055Firenze come ogni fine settimana riunisce fiere, mostre, mercatini, festival, che potete trovare in giro per F ... Come scrive 055firenze.it
Dal trenino alle Cascine alle luminarie, dagli eventi nei musei ai mercatini: il Natale a Firenze - Luci, attività nei musei, eventi per bambini, mercatini: è tempo di Natale a Firenze. Scrive 055firenze.it
Natale 2025, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma da non perdere - Dalla nuova edizione di Florence Lights Up al concerto della Filarmonica a Palazzo Vecchio, gli appuntamenti d ... Secondo tg24.sky.it
Natale 2025: è festa in tutta Firenze, torna il trenino alla Cascine - Spettacoli di luce, luminarie diffuse e alberi: torna Florence Lights Up. Riporta nove.firenze.it
Firenze, inaugurato il Villaggio di Natale con la ruota panoramica più alta d'Italia - Ad animare la Fortezza da Basso anche la pista di pattinaggio più lunga d’Europa e il nuovo villaggio di Babbo Natale ... Scrive lanazione.it