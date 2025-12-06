Natale a digiuno per 160 operai Tekal | l’Ugl denuncia ritardi e minaccia proteste

«Si preannuncia un Natale difficile e a digiuno per i dipendenti della Tekal Spa, del gruppo Mazzucconi». A lanciare l’allarme è l’Ugl Chieti-Pescara, che denuncia il mancato pagamento degli stipendi di novembre e l’incertezza sulla tredicesima. «Con una stringata nota di appena quattro righe –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

