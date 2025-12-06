Natale 2025 torna la degustazione dei panettoni artigianali alla Pasticceria Romolo

Torna la degustazione dei panettoni artigianali presso la “Pasticceria Romolo”, a Salerno, per assaporare il vero sapore del Natale. Un viaggio alla scoperta dei classici sapori tradizionali campani con un tocco personale e innovativo che delizierà il palato dei clienti. L'appuntamento è per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

