Natale 2025 a Firenze | accesi gli alberi nelle piazze del centro

Strade e piazze addobbate e illuminate a festa a Firenze nel fine settimana dell'Immacolata. Nel pomeriggio di oggi, 6 dicembre 2025, si è svolta la cerimonia di accensione degli alberi con la sindaca Sara Funaro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Natale 2025 a Firenze: accesi gli alberi nelle piazze del centro

