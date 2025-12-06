Naspi negata dall’Inps per la data sbagliata si può fare ricorso? Chi vince
L’ indennità di disoccupazione, in breve Naspi, è una somma di denaro che spetta ai lavoratori in stato di disoccupazione che hanno maturato uno specifico requisito contributivo. Non viene versata in automatico dall’Inps, ma è il singolo cittadino interessato che deve farne domanda, mediante apposita procedura web. Proprio questa procedura è stata recentemente oggetto di alcuni interessanti chiarimenti, da parte del giudice del lavoro. Ci riferiamo, in particolare, alla sentenza n. 113 del Tribunale di Pescara, che ha definito un principio molto importante per la tutela dei lavoratori. Ovvero: un semplice errore, come l’indicazione sbagliata della data di cessazione del rapporto di lavoro, non può essere motivo sufficiente per respingere la richiesta dell’indennità di disoccupazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
NASpI, se trovi un nuovo lavoro continui lo stesso a percepirla: cosa devi sapere - Se il lavoratore disoccupato trova un'altra occupazione perde il diritto a ricevere la Naspi? Scrive diregiovani.it
Pensioni giugno 2025, il calendario dei pagamenti dell'Inps: dall'assegno unico all'Adi e la Naspi, come cambia - L’erogazione del pagamento della Naspi di giugno 2025 è previsto entro metà mese, come accade generalmente. Lo riporta leggo.it
NASpI: come si applica il nuovo requisito contributivo e quali sono le eccezioni - Ai fini dell’accesso all’indennità NASpI, la legge di Bilancio 2025 (legge n. Scrive ipsoa.it
Quando arrivano i pagamenti di giugno per pensioni, assegno unico, Adi e Naspi: il calendario con le date - L’erogazione del pagamento della Naspi di giugno 2025 è previsto entro metà mese, come accade generalmente. Da ilmattino.it
Pensioni, assegno unico, Naspi: le date dei pagamenti ad agosto, gli importi e come consultare i cedolini - La data di riconoscimento del sussidio differisce a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di ... Da ilmessaggero.it