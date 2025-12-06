L’ indennità di disoccupazione, in breve Naspi, è una somma di denaro che spetta ai lavoratori in stato di disoccupazione che hanno maturato uno specifico requisito contributivo. Non viene versata in automatico dall’Inps, ma è il singolo cittadino interessato che deve farne domanda, mediante apposita procedura web. Proprio questa procedura è stata recentemente oggetto di alcuni interessanti chiarimenti, da parte del giudice del lavoro. Ci riferiamo, in particolare, alla sentenza n. 113 del Tribunale di Pescara, che ha definito un principio molto importante per la tutela dei lavoratori. Ovvero: un semplice errore, come l’indicazione sbagliata della data di cessazione del rapporto di lavoro, non può essere motivo sufficiente per respingere la richiesta dell’indennità di disoccupazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Naspi negata dall’Inps per la data sbagliata, si può fare ricorso? Chi vince