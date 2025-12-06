Nasce ICoPRAS la nuova società italiana della chirurgia plastica | formazione tutela dei pazienti ed eventi

Iltempo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma vede nascere una nuova realtà nel panorama medico nazionale: l'Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ICoPRAS), la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica. A guidarla sarà Roy De Vita, primario dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Roma, affiancato da un direttivo che riunisce alcune delle principali figure italiane nel settore: Diego Ribuffo (vicepresidente), Mario Zama (segretario) e Gabriele Storti (tesoriere). Una risposta alla confusione generata dai social e alla necessità di tutela De Vita spiega che ICoPRAS nasce con un duplice obiettivo: formare e sostenere i giovani chirurghi e difendere il prestigio della chirurgia plastica, in una fase in cui la comunicazione online, soprattutto sui social, rende difficile ai pazienti distinguere tra professionisti qualificati e figure prive di competenze certificate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nasce icopras la nuova societ224 italiana della chirurgia plastica formazione tutela dei pazienti ed eventi

© Iltempo.it - Nasce ICoPRAS, la nuova società italiana della chirurgia plastica: formazione, tutela dei pazienti ed eventi

Argomenti simili trattati di recente

nasce icopras nuova societ224Chirurgia plastica, nasce Icopras: il presidente è il primario dell'Istituto nazionale tumori Roy De Vita - Gli obiettivi della nuova società: tutelare la specialità, regolamentare la comunicazione sui social e formare i giovani chirurghi ... Segnala roma.corriere.it

nasce icopras nuova societ224ICoPRAS, nasce a Roma la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica guidata da Roy De Vita - La nuova realtà fondata a Roma mira a elevare gli standard professionali, contrastare la disinformazione sui social e valorizzare le nuove generazioni di chirurghi ... Segnala msn.com

nasce icopras nuova societ224Roma, nasce la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica - È stata fondata a Roma la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica: l’Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ICoPRAS). Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Icopras Nuova Societ224