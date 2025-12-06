Nasce ICoPRAS la nuova società italiana della chirurgia plastica | formazione tutela dei pazienti ed eventi
Roma vede nascere una nuova realtà nel panorama medico nazionale: l'Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ICoPRAS), la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica. A guidarla sarà Roy De Vita, primario dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Roma, affiancato da un direttivo che riunisce alcune delle principali figure italiane nel settore: Diego Ribuffo (vicepresidente), Mario Zama (segretario) e Gabriele Storti (tesoriere). Una risposta alla confusione generata dai social e alla necessità di tutela De Vita spiega che ICoPRAS nasce con un duplice obiettivo: formare e sostenere i giovani chirurghi e difendere il prestigio della chirurgia plastica, in una fase in cui la comunicazione online, soprattutto sui social, rende difficile ai pazienti distinguere tra professionisti qualificati e figure prive di competenze certificate. 🔗 Leggi su Iltempo.it
