Narni il premio ‘Tommaso Moro’ all’avvocato Pietro Pegoraro | Costante impegno nella promozione della cultura e musica

Ternitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allavvocato narnese Pietro Pegoraro è stato assegnato il premioTommaso Moro” dei Giuristi Cattolici. Il premio viene conferito annualmente alla personalità che nell’anno precedente si è distinta nel territorio provinciale ternano nella valorizzazione dei valori costituzionali e statutari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

