Narni il premio ‘Tommaso Moro’ all’avvocato Pietro Pegoraro | Costante impegno nella promozione della cultura e musica
All’avvocato narnese Pietro Pegoraro è stato assegnato il premio “Tommaso Moro” dei Giuristi Cattolici. Il premio viene conferito annualmente alla personalità che nell’anno precedente si è distinta nel territorio provinciale ternano nella valorizzazione dei valori costituzionali e statutari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
