Narcotraffico 500 chili di droga nel doppiofondo di un camion | 3 arresti

Quasi 500 chili di droga nascosti nel doppiofondo di un camion. E tre persone - tra cui una donna - in manette per traffico internazionale di stupefacenti. I carabinieri li hanno arrestati a Trezzano sul Naviglio (Milano) nella nottata di giovedì 4 dicembre. L'operazione ha visto impegnati i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

Leggi l'articolo : https://www.cronachedellacampania.it/2025/11/blitz-al-porto-di-gioia-tauro-sequestrati-175-chili-di-cocai/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #GioiaTauro #Cocaina #Narcotraffico #GuardiaDiFinanza #OperazioneDiPolizia - facebook.com Vai su Facebook

Narcotraffico, chiesti 20 anni per l'ex capo ultras Luca Lucci: più di tre tonnellate di droga spostate in 9 mesi - In carcere da settembre 2024, per gli inquirenti Lucci avrebbe gestito un traffico di stupefacenti che tra giugno 2020 e marzo 2021 avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di ... Scrive milanotoday.it

Maxi-sequestro di cocaina: la Polizia scopre 18 chili di droga nei doppi fondi, due arresti - Un'operazione antidroga, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari e condotta dalla Squadra Mobile di Lecce con il supporto degli agenti di Bari e del Commissariato di Gravina in Puglia, ha ... Riporta quotidianodipuglia.it

Narcotraffico a Milano, 4 arresti e 55 chili di lingotti d’oro sequestrati per un valore di 6 milioni di euro - Milano, 23 settembre 2025 – Quattro persone accusate di essere dei narcotrafficanti internazionali sono stati arrestate e oltre 17 milioni di euro sono stati sequestrati perché ritenuti soldi ottenuti ... Si legge su ilgiorno.it

Droga e armi nel box sorvegliato da telecamere: arrestato 35enne legato al narcotraffico romano - Un sistema di videosorveglianza, collegato con il cellulare, e poi armi per proteggere il box dove era stipato il carico. rainews.it scrive

Vicenza, narcotraffico internazionale: smantellata organizzazione capace di smerciare in 3 anni 70 milioni di euro di droga - Una vasta indagine per contrastare il narcotraffico ha portato all'arresto tra Veneto e Lazio di venti cittadini nigeriani. Da corrieredelveneto.corriere.it

Narcotraffico sull'asse Sud America - Calabria, sequestrati a Gioia Tauro quasi 180 chili di cocaina - La Guardia di Finanza di Reggio con l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha intercettato oltre 175 chili di cocaina purissima. Scrive rainews.it