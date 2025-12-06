Napoli vs Juventus | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Prima di della Juventus, rivisitiamo tecnicamente Napoli-Cagliari, Ottavi di Finale di Coppa Italia, 0-1. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 5-2; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 2-0; Secondo Tempo, 3-2. Percentuali Realizzative Totali:. 20,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 50,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 50,00%. Primo Tempo (1-0). 8?, Elmas, da Punizione Laterale, impegna la Difesa avversaria, con Luperto che salva in Angolo, di testa. 27?, il giovane Vergara pesca la testa Lucca con un delizioso Assist aereo verso il Secondo Palo: Gol, 0-1. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli vs Juventus: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

