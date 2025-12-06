Napoli vs Juventus | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Gbt-magazine.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di della Juventus, rivisitiamo tecnicamente Napoli-Cagliari, Ottavi di Finale di Coppa Italia, 0-1. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 5-2; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 2-0; Secondo Tempo, 3-2. Percentuali Realizzative Totali:. 20,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 50,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 50,00%. Primo Tempo (1-0). 8?, Elmas, da Punizione Laterale, impegna la Difesa avversaria, con Luperto che salva in Angolo, di testa. 27?, il giovane Vergara pesca la testa Lucca con un delizioso Assist aereo verso il Secondo Palo: Gol, 0-1. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

napoli vs juventus analisi tecniche e prm delle gare precedenti

© Gbt-magazine.com - Napoli vs Juventus: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli vs juventus analisiL'ANALISI - Salvione: "Napoli-Juventus partita fondamentale per entrambe, tridente Lang-Hojlund-Neres verso la conferma, la squadra ha trovato una sua struttura, mercato a ... - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Da napolimagazine.com

napoli vs juventus analisiNapoli-Juventus, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club - Juventus, il big match della quattordicesima giornata di Serie A Enilive. Riporta dazn.com

napoli vs juventus analisiNapoli-Juventus pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Juventus con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del big match valido per il 14° turno di Serie A. Segnala calciomercato.com

napoli vs juventus analisiL’AVVERSARIO – Juventus-Napoli, analisi dei bianconeri: punti di forza e debolezze della squadra di Spalletti - ] ... Secondo pianetazzurro.it

napoli vs juventus analisiPronostico Napoli vs Juventus – 7 Dicembre 2025 - Juventus del 7 Dicembre 2025, in programma alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, richiama tutta l’attenzione della Serie A. Come scrive news-sports.it

napoli vs juventus analisiMoggi pessimista: «Non c’è competizione tra Napoli e Juventus. La differenza tra le due squadre è netta». Parla l’ex dirigente bianconero - Parla l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha analiz ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Vs Juventus Analisi