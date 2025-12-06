Napoli | Uomo rapina 16enne dell’e-bike nel centro direzionale I carabinieri intervengono e lo arrestano
Arrestato al Centro Direzionale un 42enne armato di coltello: recuperata l’e-bike rubata a un 16enne. Siamo a Napoli, all’interno del centro direzionale. I Carabinieri stanno pattugliando la zona quando notano un 16enne che urlando chiede aiuto. Poco prima un uomo si era impossessato della sua e bike. Il ragazzo lo aveva sorpreso ma quel tizio, una volta scoperto, non era fuggito. L’uomo caccia un coltello dalla tasca e tanto basta per far desistere il 16enne. I Carabinieri – ascoltata la storia della vittima – raggiungono l’Isola G9 del centro direzionale e si mettono alla ricerca di quell’uomo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
