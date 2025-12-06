Napoli scomparsa da quattro giorni ragazza di 16 anni
(Adnkronos) – Dal 2 dicembre è scomparsa da Portici (Napoli) una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli. La ragazza si è allontanata quattro giorni fa dalla casa famiglia alla quale era affidata e di lei si sono perse le tracce dopo scuola. Sulla sua scomparsa è stata presentata una denuncia ai carabinieri. Al momento della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
