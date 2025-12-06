Napoli retroscena clamoroso su Di Lorenzo | Un vero bluff

Spazionapoli.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato a volte regala colpi di scena che hanno del clamoroso, e il Napoli ne sa sicuramente qualcosa. Il noto agente sportivo Mario Giuffredi, difatti, ha raccontato un retroscena sull’arrivo di Giovanni Di Lorenzo all’ombra del Vesuvio: avete sentito le sue parole? Di Lorenzo al Napoli, il racconto dell’agente. Mario Giuffredi, noto agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha raccontato al podcast condotto da Decibel Bellini “Zero Possibilità”, l’arrivo dell’ormai capitano azzurro nella città partenopea. Il numero 22 del Napoli è arrivato quasi casualmente nella città dove diventerà poi due volte campione d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli retroscena clamoroso su di lorenzo un vero bluff

© Spazionapoli.it - Napoli, retroscena clamoroso su Di Lorenzo: “Un vero bluff”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Insigne torna al Napoli? Svelato il clamoroso retroscena! - Clamoroso retroscena del ds del Napoli Manna sul ritorno di Insigne: la verità e cosa faranno gli azzurri a gennaio ... Lo riporta fantamaster.it

napoli retroscena clamoroso lorenzo"Timber-Napoli: la decisione di Conte". Il retroscena sul mercato - Tra i tanti nomi monitorati dal Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, c'è anche Timber, centrocampista in forza a Feyenoord. Scrive areanapoli.it

napoli retroscena clamoroso lorenzoInsigne, clamoroso colpo di scena? "Lorenzo può andare all'estero" - L'ex attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, sarebbe disposto a ridursi in modo significativo il proprio stipendio. Da msn.com

Napoli, Di Lorenzo: "Felici di tornare in Champions. Scherzato sul match con Donnarumma" - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a poche ore dal match d'esordio nella Champions League 2025/2026 in casa del Manchester City: "La ... tuttomercatoweb.com scrive

Neymar al Napoli? Il clamoroso retroscena - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli la scorsa estate avrebbe seriamente preso ... Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Retroscena Clamoroso Lorenzo