Il calciomercato a volte regala colpi di scena che hanno del clamoroso, e il Napoli ne sa sicuramente qualcosa. Il noto agente sportivo Mario Giuffredi, difatti, ha raccontato un retroscena sull'arrivo di Giovanni Di Lorenzo all'ombra del Vesuvio: avete sentito le sue parole? Di Lorenzo al Napoli, il racconto dell'agente. Mario Giuffredi, noto agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha raccontato al podcast condotto da Decibel Bellini "Zero Possibilità", l'arrivo dell'ormai capitano azzurro nella città partenopea. Il numero 22 del Napoli è arrivato quasi casualmente nella città dove diventerà poi due volte campione d'Italia.

© Spazionapoli.it - Napoli, retroscena clamoroso su Di Lorenzo: “Un vero bluff”