Napoli-Juventus l’ex azzurro non è fiducioso | I bianconeri possono dominare poi sul suo erede

Cresce l'attesa per il big match di domani sera tra Napoli e Juventus. Al Maradona andrà in scena una sfida che non ha bisogno di presentazioni e che domani acquisisce ulteriore valore. Nella scorsa giornata, grazie alla vittoria contro la Roma, i partenopei si sono ripresi la vetta della classifica. L'obiettivo è quello di non perdere subito il primo posto, mandando così un messaggio a tutto il campionato. Nonostante i campani giochino con il pubblico dalla propria, Emanuele Giaccherini non vede i campioni d'Italia favoriti. Giaccherini non punta sul Napoli: "Non li ritengo favoriti". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus e Napoli Giaccherini ha detto la sua sulla super sfida di domani, soffermandosi anche su Antonio Conte, tecnico che lo ha allenato in bianconero ed anche all'Europeo del 2016 con l'Italia, quando si è probabilmente visto il miglior Giaccherini.

