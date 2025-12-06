Napoli – Juventus i bianconeri arrivano domenica | il motivo della decisione e la risposta di Spalletti

La Juventus ha confermato una scelta logistica insolita alla vigilia della sfida contro il Napoli. I bianconeri arriveranno solo il giorno stesso della partita con un volo charter, rinunciando al ritiro nel capoluogo campano. Il ritorno di Luciano Spalletti da avversario aggiunge attenzione alla vigilia. L’allenatore della Juventus torna nella città del suo scudetto dopo 33 anni di attesa, e l’atmosfera descritta da Repubblica si intreccia con le emozioni di una piazza che guarda alla gara con rispetto e curiosità. La ricostruzione di Repubblica. Repubblica descrive il clima che attende Spalletti e la decisione bianconera in un passaggio eloquente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Juventus, i bianconeri arrivano domenica: il motivo della decisione e la risposta di Spalletti

Scopri altri approfondimenti

Alla vigilia di Napoli-Juventus, abbiamo scelto la top-XI combinata delle due squadre: cosa ne pensate? ? @tommymila @lucabianchin7 @fabio_russo85 @gioele.anelli - facebook.com Vai su Facebook

#NapoliJuve anche sul #calciomercato: 3 nomi per 2 [Tuttosport] #Napoli #Juve #NapoliJuventus #Juventus calciomercato.com/liste/napoli-j… Vai su X

La trasferta di Napoli è diventata un tabù per la Juventus: solo delusioni negli ultimi anni, da quanto i bianconeri non vincono - Juventus rappresenta nelle ultime stagioni la partita più complicata per i bianconeri: i precedenti parlano chiaro. Scrive ilbianconero.com

Napoli-Juventus, è già polemica arbitrale: la statistica che fa infuriare i bianconeri - Juventus al 'Maradona', l'atmosfera è già infiammata: un dato molto particolare viene contestato a Torino ... Secondo calciomercato.it

AMARCORD – Napoli-Juventus: storia, battaglie e ricordi eterni - Ci sono rivalità che superano il campo, che raccontano un Paese, due visioni, due culture. Riporta pianetazzurro.it

Da “core ‘ngrato” Altafini al tradimento di Higuain: la rivalità infinita tra Napoli e Juventus - Tra bianconeri e partenopei non scorre buon sangue, e nel corso degli anni la rivalità è andata ... Lo riporta internapoli.it

La Juventus arriva a Napoli domenica mattina, Spalletti evita il ritiro in città - La squadra giungerà in città direttamente a ora di pranzo il giorno della partita. Lo riporta napoli.repubblica.it

Napoli-Juventus dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv e diretta streaming - Juventus, quattordicesimo turno di campionato: le formazioni e come seguire il match. Lo riporta ilbianconero.com