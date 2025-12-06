Napoli-Juventus è sfida anche sul mercato

Non solo il Napoli si sta dando da fare per il mercato di gennaio. Anche la Juventus è alla ricerca di nuovi giocatori da aggiungere alla rosa di Spalletti. Ecco, quanto rilevato da “TuttoSport”:” A proposito degli azzurri: la partita è di fatto già iniziata, almeno sul mercato. Manna e Comolli condividono una serie di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alessandro Buongiorno ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN alla vigilia di Napoli-Juventus Appassionato di supereori ha assegnato alle due squadre Captain America e Iron Man: "Così facciamo Avengers Civil War" Il difensore ha poi parlato del

#NapoliJuve anche sul #calciomercato: 3 nomi per 2 [Tuttosport] #Napoli #Juve #NapoliJuventus #Juventus calciomercato.com/liste/napoli-j…

AMARCORD – Napoli-Juventus: storia, battaglie e ricordi eterni - Ci sono rivalità che superano il campo, che raccontano un Paese, due visioni, due culture. pianetazzurro.it scrive

Da “core ‘ngrato” Altafini al tradimento di Higuain: la rivalità infinita tra Napoli e Juventus - Tra bianconeri e partenopei non scorre buon sangue, e nel corso degli anni la rivalità è andata ... Scrive internapoli.it

Napoli Juve, media gol altissima nelle ultime 20 sfide: i numeri promettono spettacolo al Maradona. Il dato - 1 di media a match: i numeri promettono una gara offensiva al Maradona La sfida di campionato tra Napoli e Juventus in programma d ... Da juventusnews24.com

Dove vedere Napoli - Juventus in TV e streaming - Napoli e Juventus saranno tra i protagonisti della 14° giornata di Serie A 2025/2026. Secondo tomshw.it

Calcio: il big match Napoli-Juve è sfida tra ex - Juventus è il big match della 14esima di Serie A, una sfida dai tanti risvolti, primo su tutti il duello in panchina - Secondo msn.com

Nuove idee e scelte forzate: come stanno cambiando il Napoli e la Juventus - Da una parte i tanti infortuni, dall'altra l'arrivo di Spalletti: Napoli e Juve sono due squadre che stanno attraversando una fase di cambiamento ma che, al tempo stesso, hanno già trovato una nuova ... Lo riporta sport.sky.it