Napoli Juve streaming LIVE e diretta tv, le informazioni per non perdersi il posticipo di domani: scopri canale e piattaforma per assistere al match. L’attesa sta per terminare e i riflettori dello Stadio Diego Armando Maradona sono pronti ad accendersi sulla partita più attesa della quattordicesima giornata di Serie A. Domani sera, domenica 7 dicembre, con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45, andrà in scena il big match che può ridefinire gli equilibri dell’alta classifica. Da una parte i padroni di casa guidati da Antonio Conte, chiamati a difendere il primato nonostante l’emergenza infortuni, dall’altra la Juventus di Luciano Spalletti, che torna nel luogo del suo trionfo tricolore con l’obiettivo di accorciare il divario dalla vetta (attualmente di 5 punti) e dare continuità alle tre vittorie consecutive ottenute tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la partita in programma domani sera al Maradona. Tutti i dettagli

