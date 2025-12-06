Napoli Juve quanti intrighi sul mercato negli ultimi anni | da Buongiorno a Lukaku passando per Zhegrova e molti altri! Tutti i nomi contesi dai due club

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Fioretti Napoli Juve, da Buongiorno a Lukaku passando per Zhegrova: tutti i retroscena sulle trattative mancate e gli incroci tra i direttori chiamati in causa. La sfida del ‘Maradona’ non è solo una questione di campo, tattica o classifica.  Napoli Juve  è una rivalità che negli ultimi anni si è spostata prepotentemente dalle aree di rigore alle scrivanie dei direttori sportivi, dando vita a una serie di intrighi, sgarbi e sorpassi che hanno coinvolto figure chiave come  Giovanni Manna,  Cristiano Giuntoli,  Massimiliano Allegri  e lo stesso  Luciano Spalletti. Secondo un’analisi di  Tuttosport, sono molti i casi di mercato che hanno acceso la tensione tra i due club nel recente passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

