Napoli Juve quanti intrighi sul mercato negli ultimi anni | da Buongiorno a Lukaku passando per Zhegrova e molti altri! Tutti i nomi contesi dai due club

di Luca Fioretti Napoli Juve, da Buongiorno a Lukaku passando per Zhegrova: tutti i retroscena sulle trattative mancate e gli incroci tra i direttori chiamati in causa. La sfida del ‘Maradona’ non è solo una questione di campo, tattica o classifica. Napoli Juve è una rivalità che negli ultimi anni si è spostata prepotentemente dalle aree di rigore alle scrivanie dei direttori sportivi, dando vita a una serie di intrighi, sgarbi e sorpassi che hanno coinvolto figure chiave come Giovanni Manna, Cristiano Giuntoli, Massimiliano Allegri e lo stesso Luciano Spalletti. Secondo un’analisi di Tuttosport, sono molti i casi di mercato che hanno acceso la tensione tra i due club nel recente passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, quanti intrighi sul mercato negli ultimi anni: da Buongiorno a Lukaku passando per Zhegrova e molti altri! Tutti i nomi contesi dai due club

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alessandro Buongiorno ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN alla vigilia di Napoli-Juventus Appassionato di supereori ha assegnato alle due squadre Captain America e Iron Man: "Così facciamo Avengers Civil War" Il difensore ha poi parlato del - facebook.com Vai su Facebook

? #Napoli- #Juve tra campo e mercato, quanti obiettivi in comune: tutti i nomi e le occasioni per gennaio Vai su X

Napoli-Juve tra campo e mercato, quanti obiettivi in comune: tutti i nomi e le occasioni per gennaio - Al Maradona in palio tre punti, ma azzurri e bianconeri si sfidano già per i prossimi acquisti: come potrebbero rinforzarsi le rose di Conte e Spalletti ... Da msn.com

Pagina 0 | Napoli-Juve tra campo e mercato, quanti obiettivi in comune: tutti i nomi e le occasioni per gennaio - Al Maradona in palio tre punti, ma azzurri e bianconeri si sfidano già per i prossimi acquisti: come potrebbero rinforzarsi le rose di Conte e Spalletti ... Si legge su tuttosport.com

Napoli Juve, Spalletti deve invertire l’ultimo trend: da quante partite i bianconeri non battono gli azzurri. Il dato parla chiaro - I bianconeri cercano di onorare il dominio storico di 71 vittorie La sfida tra Napoli e Juventus è ricca di storia, ... Da juventusnews24.com

Napoli-Juventus, la sfida infinita: Conte, Spalletti e gli infortunati - Ventidue uomini in campo, cinquantamila sugli spalti. Si legge su ilmattino.it

Conte in silenzio, Spalletti resta a Torino: il botta e risposta prima di Napoli-Juve - Destini che si incrociano e scelte differenti in vista del big match del Maradona: cosa hanno scelto i due allenatori ... Si legge su msn.com

Pagina 1 | Napoli e Juve, da Danilo a Fagioli e Raspadori: che intrigo di mercato! - Per la difesa gli azzurri hanno il sì del brasiliano, ma l'Al- Si legge su corrieredellosport.it