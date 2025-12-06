Napoli-Juve la prima sfida fra Conte e Spalletti Probabili formazioni e orario tv

Napoli, 6 dicembre 2025 – Il Sunday Night della 14° giornata di Serie A vede il Napoli ospitare la Juventus. Big match allo stadio Diego Armando Maradona fra due compagini separate in classifica da cinque punti, con i bianconeri che inseguono gli azzurri. Oltre alla rivalità che specialmente negli ultimi anni ha contraddistinto le due squadre, c'è ovviamente il confronto fra Antonio Conte e Luciano Spalletti, il primo in assoluto fra i due, a tenere banco. Non parliamo infatti di due dei migliori tecnici italiani in circolazione, ma anche di ex della sfida. Per il tecnico di Certaldo si tratterà della prima volta a Fuorigrotta da avversario dopo lo Scudetto vinto alla guida dei partenopei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Juve, la (prima) sfida fra Conte e Spalletti. Probabili formazioni e orario tv

