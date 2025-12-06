Napoli Juve la decisione bianconera anti fuochi d’artificio | ecco perché la squadra partirà solo domani

. Niente ritiro alla vigilia. La  spedizione campana  della  Juventus  per il big match contro il  Napoli  sarà gestita con una  logistica insolita  e  mirata a  minimizzare la pressione  ambientale. Non è previsto  nessun ritiro  alla vigilia della gara. Gli uomini di  Luciano Spalletti  consumeranno la trasferta in  giornata, con un  volo in partenza da Caselle  al mattino e il  rientro nella notte immediatamente dopo la partita del  Maradona. Alleggerire la pressione: i precedenti infuocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, la decisione bianconera anti fuochi d’artificio: ecco perché la squadra partirà solo domani

