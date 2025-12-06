Napoli Juve il mancato ritiro pre partita una decisione di Spalletti | Per non sorbirsi le nottate di clacson e gli insulti Il retroscena

della vigilia. La  vigilia  del  big match  tra  Napoli  e  Juventus  sarà  anomala  per i bianconeri di  Luciano Spalletti. Il tecnico toscano torna per la  prima volta a Napoli  da allenatore da quando ha lasciato la panchina azzurra a giugno  2023. In vista di questo atteso scontro, la  Juventus  ha adottato una  scelta completamente inedita  per la logistica. Il blitz partenopeo: atterraggio e rientro in giornata. La  Juventus  ha deciso di  non effettuare alcun ritiro a Napoli, contravvenendo alla  tradizione  che vedeva la squadra  dormire sempre in città  la notte precedente la gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

