Napoli Juve il mancato ritiro pre partita una decisione di Spalletti | Per non sorbirsi le nottate di clacson e gli insulti Il retroscena

della vigilia. La vigilia del big match tra Napoli e Juventus sarà anomala per i bianconeri di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano torna per la prima volta a Napoli da allenatore da quando ha lasciato la panchina azzurra a giugno 2023. In vista di questo atteso scontro, la Juventus ha adottato una scelta completamente inedita per la logistica. Il blitz partenopeo: atterraggio e rientro in giornata. La Juventus ha deciso di non effettuare alcun ritiro a Napoli, contravvenendo alla tradizione che vedeva la squadra dormire sempre in città la notte precedente la gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, il mancato ritiro pre partita una decisione di Spalletti: «Per non sorbirsi le nottate di clacson e gli insulti». Il retroscena

