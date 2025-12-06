Napoli Juve Daniel Fonseca | Spalletti può farti vincere lo scudetto Conte è un allenatore che tutto il mondo invidia Ecco per chi farò il tifo

Napoli Juve, Daniel Fonseca parla della sfida: «Spalletti può farti vincere lo scudetto, Conte è un allenatore che il mondo invidia» Ex attaccante uruguaiano, Daniel Fonseca ha lasciato il segno in Serie A negli anni '90, vestendo le maglie di Cagliari, Napoli, Roma e Juventus. Soprannominato "El Tigre", era noto per il suo fiuto del .

