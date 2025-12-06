Napoli inaugurata in piazza Municipio la Natività a grandezza naturale
Ieri pomeriggio, in piazza Municipio, è stata inaugurata la Natività a grandezza naturale realizzata dagli artigiani di San Gregorio Armeno, un’opera unica che celebra la grande tradizione presepiale napoletana. La cerimonia è stata aperta dalla benedizione di Monsignor Gennaro Matino e si è svolta alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, del prefetto Michele di Bari, di Valter De Bartolomeis, dirigente scolastico istituto Caselli-Palizzi, del presidente dell’associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano, e di Antonio Lucidi, vicepresidente L’Altra Napoli, assieme a tutti gli altri artigiani che hanno contribuito all’opera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Inaugurata a Napoli la mostra personale di Victor Veber, intitolata “NAÒS”, presso l’Acquedotto Augusteo del Serino a Napoli. L'evento è stato curato da Chiara Cesari ed è promosso da VerginiSanità APS, con il patrocinio morale del Comune di Napoli e della - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurazione della Sezione ANPd’I di #Napoli, alla presenza del Capo di SME, Gen.C.A. Carmine #Masiello: “Le Associazioni Combattentistichee d’Arma sono un esempio concreto di continuità tra il mondo militare e quello civile. Grazie all’ANPd’I e a tutti vo Vai su X
Napoli, la Natività a grandezza naturale in piazza Municipio fino all’8 gennaio - La Natività resterà visibile al pubblico in piazza Municipio fino all'8 gennaio 2026. Segnala msn.com
La Natività con Sacra Famiglia gigante a piazza Municipio: il regalo degli artigiani per Natale a Napoli - Inaugurata la scultura della Sacra Famiglia a grandezza naturale in piazza Municipio: sarà esposta fino all'8 gennaio 2026 ... Da fanpage.it
Inaugurazione della Natività in Piazza Municipio a Napoli - 00, in Piazza Municipio, sarà inaugurata la Natività a grandezza naturale realizzata dagli artigiani di San Gregorio ... Secondo msn.com
La Natività arriva in piazza Municipio: ecco quando sarà svelata - L'opera dei maestri presepiai di San Gregorio sarà presentata il 5 dicembre alla presenza del sindaco di Napoli ... Si legge su napolitoday.it
A piazza Municipio la Natività a grandezza naturale - In piazza Municipio, è stata inaugurata la Natività a grandezza naturale realizzata dagli artigiani di San Gregorio Armeno, un'opera unica che celebra la grande tradizione presepiale napoletana. Si legge su msn.com
A Piazza Municipio arriva la Natività a grandezza naturale - È stata inaugurata questo pomeriggio in piazza Municipio la Natività a grandezza naturale realizzata dai maestri artigiani di San Gregorio Armeno, un’opera che rende omaggio alla più radicata tradizio ... Riporta ilfattovesuviano.it