Napoli il ritorno di Spalletti La storia in azzurro e le ipotesi sull' accoglienza
Napoli, 6 dicembre 2025 – L'ultima volta che un grande ex era tornato a Fuorigrotta, davanti al bivio su come accoglierlo il pubblico del Maradona aveva scelto compatto una sola strada, quella dei fischi: nonostante 91 reti e 29 assist in 146 presenze al Napoli, a Gonzalo Higuain non fu mai perdonato il trasferimento alla Juventus, dove avrebbe raccolto un bottino a livello personale di 66 gol e 23 assist in 149 gettoni. Sarà perché, in fondo, un allenatore il gol dell'ex non può metterlo a referto o sarà perché l'allenatore in questione è stato il condottiere di uno scudetto atteso per 33 anni, ma fatto sta che ora che a Fuorigrotta sta per tornare Luciano Spalletti da tecnico della Juventus la sua ex platea appare più divisa che ai sull'accoglienza da riservargli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
