Via Caracciolo si è trasformata nell’Arena del Lungomare, per il 2° Napoli Racing Show, in programma il 6 – 7- 8 dicembre. Una kermesse completamente gratuita pensata per attirare gli appassionati dei motori. L’edizione 2025 propone un programma ancora più ricco, che unisce spettacolo e agonismo dando piena centralità al pubblico, grazie alla riprogettazione del tracciato che coniuga massima sicurezza e visibilità. Il Napoli Racing Show vuole essere l’apripista per una futura gara di Formula 1 o Formula E, magari in contemporanea con la prestigiosa Coppa America di vela. “Immaginare un Gran Premio del Mediterraneo non è più un sogno”, ha detto Enzo Rivellini, presidente ASD Napoli Racing Show. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, il lungomare diventa autodromo per il Racing Show sognando la Formula E