Napoli è esploso il bubbone di gazebo e tavolini Sequestri al Vomero ci sono 9 tipi di accertamenti in corso

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stavolta è la Procura della Corte dei conti della Campania ad accendere un faro sull'occupazione di suolo da parte degli esercizi commerciali a Napoli: si indaga su concessioni, pagamento dei canoni, rispetto delle normative per spazi e materiali usati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

