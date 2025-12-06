Napoli 16enne scomparsa | il messaggio che avrebbe inviato a un’amica

Suamy Rispoli, la 16enne ospite di una casa famiglia di Portici (Napoli) di cui si sono perse le tracce martedì 2 dicembre, avrebbe contattato una sua compagna di classe il giorno dopo essere scomparsa, chiedendole di non essere cercata e assicurando che stava bene. Su questo presunto messaggio inviato dalla ragazzina sono in corso le doverose verifiche, mentre proseguono le ricerche coordinate dalla Prefettura e scattate subito dopo la denuncia di allontanamento presentata dalla direttrice della casa famiglia. La mattina del 2 dicembre, la 16enne si è recata a scuola e ha seguito regolarmente le lezioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, 16enne scomparsa: il messaggio che avrebbe inviato a un’amica

