Nadia Battocletti per il bis agli Europei di Cross E nel World Tour? Sfida con Shimket per difendere il trono
Natia Battocletti ha incominciato in maniera brillante la propria stagione nell'ambito delle corse campestri, vincendo la grande Classica di Atapuerca e poi chiudendo al secondo posto sui pratoni di Alcobendas, dove lo scorso anno riuscì a imporsi. L'argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri punta a fare la differenza agli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre a Lagoa (Portogallo): l'obiettivo è difendere il titolo e di confermarsi il punto di riferimento della specialità a livello continentale. La fuoriclasse trentina cercherà di mettere la ciliegina sulla torta a una stagione di spessore, in cui è riuscita a conquistare due medaglie ai Mondiali (argento sui 10.
