Musk risponde a maxi multa Ue da €120mln e attacca | Europa va abolita sovranità torni a singoli Stati così da rappresentare meglio i cittadini
Sulla maxi multa inflitta al magnate patron di Tesla si sono espressi anche il Segretario Usa Rubio e il primo ministro ungherese Orban. Il primo parlando di "attacco al popolo americano", il secondo chiedendo "libertà di parola" per l'Europa "L'Unione Europea va abolita, la sovranità torni a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
