Musk contro l’Unione Europea | Va smantellata il potere torni agli Stati Il suo post su X
Dopo la pesante sanzione inflitta a X da parte dell'Unione Europea, Elon Musk torna all'attacco delle istituzioni comunitarie. Attraverso un messaggio pubblicato proprio sulla sua piattaforma social, il fondatore di Tesla e SpaceX ha dichiarato che «l'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi», sostenendo che solo così i governi nazionali potrebbero rappresentare in modo più diretto e autentico i propri cittadini. La presa di posizione arriva pochi giorni dopo la multa da 120 milioni di euro comminata dalla Commissione europea a X per presunte violazioni del Digital Services Act (Dsa), la normativa che regola i contenuti online e la responsabilità delle grandi piattaforme digitali.
